Швеция обвинила россия в шпионаже путем использования различных дипломатических миссий

Детали

В отчете Службы безопасности Швеции (SAPO), под названием «Угроза разведке из россии», говорится, что вербовка агентов, радиоразведка, кибершпионаж и военное планирование являются серьезной частью российской разведывательной угрозы для Швеции, сообщает местная газета Expressen.

SAPO обвинила россию в том, что она также пыталась завербовать шведов в качестве шпионов за пределами Швеции.

В документе говорилось, что шведы, работающие в посольствах, международных организациях и компаниях, представляют особый интерес для российских спецслужб.

В документе указано, что все три российские разведывательные службы действуют в Швеции, с подробностями о том, как они действуют, как вербуют шпионов и как разведчики общаются со своими агентами.

"россия постоянно собирает разведывательные данные от различных дипломатических миссий в Швеции", - говорится в сообщении.

По данным газеты, часть деятельности посольства россии в Стокгольме, торгового представительства в Лидинге и генконсульства в Гетеборге вполне легальна, однако на практике их можно уподобить шпионским центрам с дипломатическим прикрытием.

Expressen сообщила, что российские разведчики могут действовать в Швеции, не рискуя попасть в тюрьму, если у них дипломатическая аккредитация.

"Основа для того, чтобы российские разведчики могли действовать в Швеции, является то, что они могут действовать под прикрытием как дипломаты", - пишет газета.

По данным газеты, по меньшей мере десять дипломатов посольства россии подозреваются в работе разведчиков.

В отчете SAPO также показано, что россия тратит значительные ресурсы на картографирование противника, полиции безопасности и Вооруженных сил и что это делается, в частности, с помощью человеческих источников, то есть шпионов.