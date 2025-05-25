На посольство рф в Швеции сбросили краску с дрона: захарова заявила, что страна получит ноту протеста

В Швеции неизвестные сбросили с дрона емкость с краской на территорию российского посольства. Официальная москва возмущена и обещает направить ноту протеста, а пресс-секретарь МИД рф мария захарова требует от шведских властей "усмирить своих ультрас". Об этом пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Неизвестный дрон пролетел над территорией российского диппредставительства в Швеции и сбросил стеклянную емкость с краской на площадку перед главным входом. В посольстве заявили, что подобные нападения продолжаются уже больше года. Там добавили, что неоднократно обращались в шведскую полицию и в МИД Швеции с призывами прекратить подобные атаки, однако результатов это не дало.

25 мая с.г. около 3:40 утра Посольство россии в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбрасывании с высоты способна нанести тяжелые увечья людям. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях - говорится в сообщении.

российские СМИ сообщили, что пресс-секретарь МИД россии мария захарова заявила, что Швеция получит ноту протеста.

Швеция обязана усмирить своих ультрас, взять ситуацию под контроль и строго соблюдать Венскую конвенцию - передали они ее слова.

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