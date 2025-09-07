В Швеции снова атаковали посольство РФ: с дрона сбросили пакет с краской

Посольство России в Швеции сообщило об атаке на учреждение с помощью дрона, который сбросил на территорию дипмиссии пакет с краской, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Посольство России в Швеции снова подверглось нападению с использованием дрона. С БПЛА на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что 25 мая в Швеции на здание посольства России сбросили краску с дрона. Официальная Москва возмутилась и обещала направить ноту протеста, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова требовала от шведских властей "обуздать своих ультрас".