06:34 • 5828 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
05:47 • 12109 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 35075 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 53397 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 78285 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 68685 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 49267 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 53592 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 69179 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36544 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
В Швеции снова атаковали посольство РФ: с дрона сбросили пакет с краской

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Швеции российское посольство сообщило о повторной атаке дроном. Тот якобы сбросил пакет с краской на территорию дипмиссии. Подобный инцидент уже случался 25 мая, тогда в МИД страны-оккупанта обещали "ноту протеста".

Посольство России в Швеции сообщило об атаке на учреждение с помощью дрона, который сбросил на территорию дипмиссии пакет с краской, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Посольство России в Швеции снова подверглось нападению с использованием дрона. С БПЛА на территорию дипмиссии был сброшен пластиковый пакет с краской", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что 25 мая в Швеции на здание посольства России сбросили краску с дрона. Официальная Москва возмутилась и обещала направить ноту протеста, а пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова требовала от шведских властей "обуздать своих ультрас". 

Алена Уткина

Новости Мира
Швеция