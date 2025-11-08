Дрон с краской снова атаковал торгпредство рф в Швеции: зафиксировано уже более 20 инцидентов
8 ноября 2025 года дрон сбросил краску на территорию Торгового представительства россии в Стокгольме. С мая 2024 года это уже более 20 подобных инцидентов.
Здание торгпредства рф в Швеции атаковал дрон с пакетом краски. Об этом сообщило посольство РФ, передает УНН.
Рано утром 8 ноября 2025 г. был осуществлен очередной сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства россии в Стокгольме
Отмечается, что с мая 2024 года произошло уже более 20 таких инцидентов.
