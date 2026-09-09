Київське метро з 10 вересня працюватиме довше: з'явився графік

$44.470.0051.640.04
ukenru
12:42 • 11742 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
08:54 • 20835 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 31183 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 30085 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 44751 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 43846 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
9 вересня, 04:22 • 35357 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
9 вересня, 04:05 • 23023 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
9 вересня, 03:49 • 20172 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
9 вересня, 02:16 • 17702 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.1м/с
28%
746мм
Популярнi новини
"АТЕШ" провів розвідку одного з ключових НПЗ у росії, дані передали Силам оборониVideo9 вересня, 04:47 • 16705 перегляди
МВФ розглядає реформу фінансування боротьби з пандеміями через спалах Еболи в Конго9 вересня, 04:58 • 10887 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 34388 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters11:44 • 9414 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 4732 перегляди
Публікації
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 5264 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 34661 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 50344 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 50975 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 54562 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Александар Вучич
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 39891 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 40999 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 36987 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 94559 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 89369 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
«Калібр» (сімейство ракет)

Київське метро з 10 вересня працюватиме довше: з'явився графік

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Із 10 вересня станції київського метро працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Робота станцій як укриттів не зміниться.

Київське метро з 10 вересня працюватиме довше: з'явився графік

Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро - станції будуть працювати на годину довше у зв’язку зі скороченням комендантської години, передає УНН із посиланням на Київський метрополітен. 

Деталі

Усі станції підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. До прикладу, станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.

У метрополітені закликали звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів.

Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00.

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту07.09.26, 14:33 • 5402 перегляди

Антоніна Туманова

Київ
Київський метрополітен
Київ