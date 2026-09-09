Київське метро з 10 вересня працюватиме довше: з'явився графік
Київ • УНН
Із 10 вересня станції київського метро працюватимуть на годину довше через скорочення комендантської години. Робота станцій як укриттів не зміниться.
Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро - станції будуть працювати на годину довше у зв’язку зі скороченням комендантської години, передає УНН із посиланням на Київський метрополітен.
Деталі
Усі станції підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. До прикладу, станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.
У метрополітені закликали звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів.
Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється
Нагадаємо
Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00.
У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту07.09.26, 14:33 • 5402 перегляди