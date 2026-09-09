Київське метро з 10 вересня працюватиме довше: з'явився графік

Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро - станції будуть працювати на годину довше у зв’язку зі скороченням комендантської години, передає УНН із посиланням на Київський метрополітен.

Деталі

Усі станції підземки працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень. До прикладу, станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.

У метрополітені закликали звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів.

Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00.

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину та подовжать роботу транспорту