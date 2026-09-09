Киевское метро с 10 сентября будет работать дольше: появился график

С 10 сентября в Киеве изменится график работы столичного метро — станции будут работать на час дольше в связи с сокращением комендантского часа, передает УНН со ссылкой на Киевский метрополитен.

Детали

Все станции метро будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок. Например, станция метро "Университет", которая сейчас работает на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично время работы продлят и на других станциях метро.

В метрополитене призвали обращать внимание именно на время закрытия станции для входа, а не на расписание движения отдельных поездов.

График работы сформирован таким образом, чтобы пассажиры, вошедшие на станцию до ее закрытия, могли доехать до любой другой станции метрополитена. При этом режим работы подземных станций как укрытий не меняется — говорится в сообщении.

Напомним

В соответствии с протоколом Совета обороны города Киева и решением Правительства комендантский час в столице будет длиться с 1:00 до 5:00.

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта