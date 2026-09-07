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В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

С 10 сентября комендантский час в Киеве будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше.

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час и продлят работу транспорта

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час. Он будет длиться с 01:00 до 05:00. Общественный транспорт будет работать на час дольше, при этом график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН. 

Совет обороны Киева сегодня принял решение в соответствии с постановлением правительства и некоторыми инициативами города относительно функционирования городского хозяйства в условиях ухудшения ситуации с безопасностью в столице. Комендантский час по решению правительства будет сокращен на один час. И будет длиться с 01 часа до 5:00 утра. Эти изменения вступят в силу с 00 часов 10 сентября. Соответственно, график работы общественного транспорта в столице продлится на 1 час

- написал Кличко.

Он добавил, что график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ при этом не изменится.

Мэр также напомнил, что согласно решениям Совета обороны Киева движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа разрешено уже с 3 сентября.

Также во время комендантского часа (из-за того, что многие поезда опаздывают) город организует 4 автобусных маршрута для перевозки людей с центрального железнодорожного вокзала.

Напомним

Кабинет министров принял изменения, которые адаптируют работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора. В частности, сигналы воздушной тревоги разделяются по уровню опасности на желтый и красный, а в Киеве предлагается пересмотреть время комендантского часа и движение метро.  

Павел Башинский

ОбществоКиев
Воздушная тревога
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев