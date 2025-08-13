Посадовця КМДА підозрюють у недбалості через збитки від тимчасового закриття синьої гілки метро

Заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до тимчасового закриття станцій синьої гілки метро, що завдала столичному бюджету збитків на 164 млн гривень.

Про це повідомила Києвська міська прокуратура передає УНН.

Посадовцю КМДА повідомлено про підозру в службовій недбалості, що призвела до зупинки частини синьої гілки метро. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - ідеться у повідомленні.

Наразі посаду заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обіймає Валентин Кульбако.

В наслідок закриття станцій метрополітену та необхідності організації дублюючих маршрутів наземного транспорту "коштували бюджету столиці 164 млн гривень".

Наразі, як вказують прокурори, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Доповнення

На початку грудня 2023 року через затоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" і загрозу техногенної аварії рух поїздів на відрізку "Либідська" -"Теремки" було призупинено.

Слідство встановило, що заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який також очолює управління дорожньої інфраструктури, не здійснював належного контролю за роботою КП "Київський метрополітен" у межах своєї компетенції та не долучився до організації ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це й стало причиною тимчасового закриття частини синьої гілки метро.

Нагадаємо

Раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену:

колишній керівник КП "Київський метрополітен» (за даними розслідування, не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби споруд і запобігання появі їх несправностей);

директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування тунелю, не вжив жодних заходів для її усунення);

начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену (не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами).

Раніше УНН писав, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про призначення додаткових експертиз у справі про підтоплення столичного метрополітену. Це дозволить отримати нові докази та оцінити дії посадових осіб, які призвели до надзвичайної ситуації.