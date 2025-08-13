Посадовця КМДА підозрюють у недбалості через збитки від тимчасового закриття синьої гілки метро

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
10:06 • 10405 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 22809 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 16321 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 28502 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 20702 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 44220 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 30708 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 61458 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 82608 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 52300 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
38%
756мм
Популярнi новини
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 42224 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 37627 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці13 серпня, 05:47 • 37371 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 16708 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 27090 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 22807 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 28499 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 44217 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 61454 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 38254 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кіпер Олег Олександрович
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 16714 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці13 серпня, 05:47 • 37378 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 21592 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 29149 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 131077 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Дія (сервіс)
Financial Times
Панцирь-С1

Посадовця КМДА підозрюють у недбалості через збитки від тимчасового закриття синьої гілки метро

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості. Його дії призвели до збитків у 164 млн гривень через закриття частини синьої гілки метро.

Посадовця КМДА підозрюють у недбалості через збитки від тимчасового закриття синьої гілки метро

Заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до тимчасового закриття станцій синьої гілки метро, що завдала столичному бюджету збитків на 164 млн гривень.

Про це повідомила Києвська міська прокуратура передає УНН.

Посадовцю КМДА повідомлено про підозру в службовій недбалості, що призвела до зупинки частини синьої гілки метро. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України

 - ідеться у повідомленні.

Наразі посаду заступника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обіймає Валентин Кульбако.

В наслідок закриття станцій метрополітену та необхідності організації дублюючих маршрутів наземного транспорту "коштували бюджету столиці 164 млн гривень".

Наразі, як вказують прокурори, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Доповнення

На початку грудня 2023 року через затоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" і загрозу техногенної аварії рух поїздів на відрізку "Либідська" -"Теремки" було призупинено.

Слідство встановило, що заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури, який також очолює управління дорожньої інфраструктури, не здійснював належного контролю за роботою КП "Київський метрополітен" у межах своєї компетенції та не долучився до організації ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це й стало причиною тимчасового закриття частини синьої гілки метро.

Нагадаємо

Раніше підозри у службовій недбалості, що призвела до тимчасової зупинки роботи кількох станцій метрополітену, отримали четверо посадовців метрополітену:

  • колишній керівник КП "Київський метрополітен» (за даними розслідування, не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП, не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби споруд і запобігання появі їх несправностей);
    • директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА (попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування тунелю, не вжив жодних заходів для її усунення);
      • начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер метрополітену (не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами).

        Раніше УНН писав, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про призначення додаткових експертиз у справі про підтоплення столичного метрополітену. Це дозволить отримати нові докази та оцінити дії посадових осіб, які призвели до надзвичайної ситуації.

        Альона Уткіна

        КиївКримінал та НП
        Руслан Кравченко
        Київський метрополітен
        Київська міська державна адміністрація
        Україна