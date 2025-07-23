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У справі про підтоплення метро призначено додаткові експертизи – Генпрокурор

Київ • УНН

 • 2202 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про призначення додаткових експертиз у справі про підтоплення столичного метрополітену. Це дозволить отримати нові докази та оцінити дії посадових осіб, які призвели до надзвичайної ситуації.

У справі про підтоплення метро призначено додаткові експертизи – Генпрокурор

У розслідуванні кримінального провадження про підтоплення столичного метрополітену крапка ще не поставлена – на сьогоднішній день призначені додаткові експертизи. Про це під час спілкування з журналістами повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

Кравченко нагадав, що в межах цього кримінального провадження вже були повідомлені підозри на підставі зібраних доказів.

"Нами встановлено, що велика кількість посадових осіб, які відповідали саме за цей напрямок роботи, знали про ймовірне настання таких наслідків (затоплення тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" – ред.), але не вжили ефкктивних заходів щоб цьому запобігти. Але точку в цьому кримінальному провадженні ми ще не поставили. Після мого призначення, я особисто дав вказівку здобути нові докази, які можливо отримати тільки після проведення судово-економічної та гірничо-технічної експертиз", - повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора саме гірничо-технічна експертиза дасть слідству відповідь на питання додержання правил експлуатації підземного обʼєкту. Після висновків експертиз буде надано оцінку діям усіх службових осіб столичної підземки, які призвели до цієї надзвичайної ситуації.

Нагадаємо 

У грудні 2023 року на синій гілці столичного метрополітену, між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталося підтоплення тунелю. Це призвело до припинення руху поїздів від "Теремків" до "Либідської". За результатами проведених експертиз було встановлено, що експлуатація тунелю метро між станціями була неналежною та не відповідала будівельним нормам і правилам. Через підтоплення тунелів Подільська окружна прокуратура Києва в листопаді 2024 року повідомила про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському.

Пізніше ще двом посадовцям метрополітену  було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену - майже 26 млн грн.

Після дев'ятимісячного ремонту 12 вересня 2024 року було відновлено повноцінний рух поїздів на ділянці "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна
Київ
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