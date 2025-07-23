По делу о подтоплении метро назначены дополнительные экспертизы – Генпрокурор

В расследовании уголовного производства о подтоплении столичного метрополитена точка еще не поставлена – на сегодняшний день назначены дополнительные экспертизы. Об этом во время общения с журналистами сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

Кравченко напомнил, что в рамках этого уголовного производства уже были сообщены подозрения на основании собранных доказательств.

"Нами установлено, что большое количество должностных лиц, которые отвечали именно за это направление работы, знали о вероятном наступлении таких последствий (затопление тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" – ред.), но не приняли эффективных мер, чтобы это предотвратить. Но точку в этом уголовном производстве мы еще не поставили. После моего назначения, я лично дал указание получить новые доказательства, которые возможно получить только после проведения судебно-экономической и горно-технической экспертиз", - сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, именно горно-техническая экспертиза даст следствию ответ на вопрос соблюдения правил эксплуатации подземного объекта. После выводов экспертиз будет дана оценка действиям всех служебных лиц столичной подземки, которые привели к этой чрезвычайной ситуации.

Напомним

В декабре 2023 года на синей ветке столичного метрополитена, между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошло подтопление тоннеля. Это привело к прекращению движения поездов от "Теремков" до "Лыбедской". По результатам проведенных экспертиз было установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями была ненадлежащей и не соответствовала строительным нормам и правилам. Из-за подтопления тоннелей Подольская окружная прокуратура Киева в ноябре 2024 года сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому.

Позже еще двум должностным лицам метрополитена было сообщено о подозрении в служебной халатности. Убытки городскому бюджету оцениваются в более чем 138,5 млн грн, а недополученные доходы метрополитена - почти 26 млн грн.

После девятимесячного ремонта 12 сентября 2024 года было возобновлено полноценное движение поездов на участке "Героев Днепра" - "Теремки".