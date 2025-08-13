$41.430.02
Чиновника КГГА подозревают в халатности из-за убытков от временного закрытия синей ветки метро

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности. Его действия привели к убыткам в 164 млн гривен из-за закрытия части синей ветки метро.

Чиновника КГГА подозревают в халатности из-за убытков от временного закрытия синей ветки метро

Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к временному закрытию станций синей ветки метро, что нанесло столичному бюджету ущерб на 164 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Должностному лицу КГГА сообщено о подозрении в служебной халатности, которая привела к остановке части синей ветки метро. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины

 - говорится в сообщении.

Сейчас должность заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА занимает Валентин Кульбако.

В результате закрытия станций метрополитена и необходимости организации дублирующих маршрутов наземного транспорта "стоили бюджету столицы 164 млн гривен".

Сейчас, как указывают прокуроры, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Дополнение

В начале декабря 2023 года из-за затопления тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" и угрозы техногенной аварии движение поездов на отрезке "Лыбедская" - "Теремки" было приостановлено.

Следствие установило, что заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, который также возглавляет управление дорожной инфраструктуры, не осуществлял надлежащего контроля за работой КП "Киевский метрополитен" в пределах своей компетенции и не приобщился к организации ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Это и стало причиной временного закрытия части синей ветки метро.

Напомним

Ранее подозрения в служебной халатности, которая привела к временной остановке работы нескольких станций метрополитена, получили четверо должностных лиц метрополитена:

  • бывший руководитель КП "Киевский метрополитен» (по данным расследования, не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП, не принимал мер по обеспечению долгосрочной службы сооружений и предотвращению появления их неисправностей);
    • директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (несмотря на осведомленность об угрозе аварийной ситуации, которая могла привести к разрушению тоннеля, не принял никаких мер для ее устранения);
      • начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий и главный инженер метрополитена (не проводили осмотр тоннелей, обследование и наблюдение за ослабленными конструкциями и сооружениями).

        Ранее УНН писал, что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о назначении дополнительных экспертиз по делу о подтоплении столичного метрополитена. Это позволит получить новые доказательства и оценить действия должностных лиц, которые привели к чрезвычайной ситуации.

        Алена Уткина

        КиевКриминал и ЧП
        Руслан Кравченко
        Киевский метрополитен
        Киевская городская государственная администрация
        Украина