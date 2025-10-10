Удар рф по Києву: на двох лініях метрополітену зменшено інтервали руху між поїздами
Київ • УНН
На "червоній" та "синій" лініях зменшено інтервали руху між поїздами. "Зелена" лінія зупинилась через поламку поїзда на станції "Палац Спорту".
У столичному метрополітені на "червоній" та "синій" лініях зменшено інтервали руху між поїздами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський метрополітен.
Деталі
Час очікування поїзда на "червоній" лінії:
- Академмістечко - Лісова - 6 хв;
- Лісова - Академмістечко - 3:15 хв;
Рух поїздів на "зеленій" лінії наразі не змінився: поїзди курсують кожні 6 хвилин між станціями Сирець - Видубичі.
На "синій" лінії - 3 хв.
У разі оголошення повітряної тривоги всі станції працюють в режимі укриття.
Також повідомляється, що "зелена" гілка метро зупинилась через те, що зламався поїзд на станції "Палац Спорту".
Нагадаємо
Після нічної російської атаки 10 жовтня громадський транспорт Києва працює з перебоями. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути.