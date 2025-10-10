Після нічних обстрілів у Києві громадський транспорт курсує зі змінами – КМДА
Київ • УНН
У Києві після нічної ракетної атаки частина громадського транспорту працює з перебоями. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути, запущено резервні автобусні маршрути.
У столиці після нічної ракетної атаки частина громадського транспорту працює з перебоями. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Про це повідомили у КП "Київпастранс", пише УНН.
Деталі
Щоб забезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути:
- №37ТР — від вул. Милославської до станції метро "Лісова";
- №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
- №30ТР — від вул. Милославської до станції метро "Почайна";
- №8Т — від Дарницької площі до станції метро "Позняки" (дублює рух трамвая №8).
Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР.
На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак10.10.25, 08:07 • 1090 переглядiв
У "Київпастрансі" зазначають, що фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі, щоб відновити електроживлення і стабілізувати роботу транспорту.
Рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста. Пасажирів закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Київпастрансу" та Київської міської державної адміністрації.
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідки10.10.25, 08:21 • 1976 переглядiв