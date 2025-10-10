Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф на Київщині знеструмлено близько 28 тисяч родин у Броварському та Бориспільському районах. У Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, кіоски та автомобілі, постраждалих немає.
У Київській області нічна атака рф зачепила два райони, у тому числі Бровари, близько 28 тисяч родин опинилися без світла, критичну та соціальну інфраструктуру переводять на генератори, повідомив у п'ятницю голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами. Під ударом - енергетична інфраструктура. Їх ціль - залишити нас у темряві, без води та тепла. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання
У населених пунктах, з його слів, розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.
Переводимо об’єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори
З його слів, також унаслідок ворожої атаки "в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено". У багатоповерхівках через вибухову хвилю, за його даними, посічено фасади та вибиті вікна.
"На щастя, постраждалих серед населення немає", - наголосив він.
У ДСНС показали наслідки.
