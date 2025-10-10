Нічна атака на Київ: 12 поранених, вісім госпіталізовано – Кличко
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Києва 10 жовтня постраждали 12 людей, вісім з яких госпіталізовано. У столиці ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ – Гребінка, тривають роботи з ліквідації пошкоджень інфраструктури.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки нічного обстрілу столиці, який російські війська здійснили у ніч на 10 жовтня. За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали 12 людей, є руйнування інфраструктури. Про це пише УНН з посиланням на допис Кличка в Телеграмі.
Деталі
Вісім постраждалих нині перебувають у лікарнях, четверо отримують необхідну медичну допомогу амбулаторно. Медики надають допомогу пораненим, стан частини госпіталізованих оцінюють як середньої тяжкості.
У Києві ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка10.10.25, 07:33 • 1272 перегляди
Кличко подякував рятувальникам і лікарям, які оперативно реагували на наслідки атаки, а також закликав киян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Мер підкреслив, що робота комунальних і екстрених служб триває безперервно – у столиці ліквідовують пошкодження та відновлюють інфраструктуру після нічного обстрілу.
На Київщині, Полтавщині та Харківщині запровадили аварійні відключення світла після нічних атак10.10.25, 08:07 • 1086 переглядiв