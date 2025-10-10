Ночная атака на Киев: 12 раненых, восемь госпитализированы – Кличко

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 13857 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33368 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35064 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38420 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61925 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57933 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27836 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22999 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48359 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17763 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 14183 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 13761 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 29094 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 14101 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 10296 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48641 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 61971 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57974 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48395 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 79656 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Елена Соседка
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48558 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 22921 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 37315 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 53877 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 67523 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
E-6 Mercury

Ночная атака на Киев: 12 раненых, восемь госпитализированы – Кличко

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

В результате ночного обстрела Киева 10 октября пострадали 12 человек, восемь из которых госпитализированы. В столице затруднено движение пригородных поездов на участке Киев – Гребенка, продолжаются работы по ликвидации повреждений инфраструктуры.

Ночная атака на Киев: 12 раненых, восемь госпитализированы – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях ночного обстрела столицы, который российские войска совершили в ночь на 10 октября. По его словам, в результате вражеской атаки пострадали 12 человек, есть разрушения инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кличко в Телеграме. 

Детали

Восемь пострадавших сейчас находятся в больницах, четверо получают необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Медики оказывают помощь раненым, состояние части госпитализированных оценивают как средней тяжести.

В Киеве затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка10.10.25, 07:33 • 1060 просмотров

Кличко поблагодарил спасателей и врачей, которые оперативно реагировали на последствия атаки, а также призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мэр подчеркнул, что работа коммунальных и экстренных служб продолжается непрерывно – в столице ликвидируют повреждения и восстанавливают инфраструктуру после ночного обстрела.

В Киевской, Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения света после ночных атак10.10.25, 08:07 • 772 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Электроэнергия
Харьковская область
Полтавская область
Виталий Кличко
Киев