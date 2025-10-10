Ночная атака на Киев: 12 раненых, восемь госпитализированы – Кличко
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Киева 10 октября пострадали 12 человек, восемь из которых госпитализированы. В столице затруднено движение пригородных поездов на участке Киев – Гребенка, продолжаются работы по ликвидации повреждений инфраструктуры.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях ночного обстрела столицы, который российские войска совершили в ночь на 10 октября. По его словам, в результате вражеской атаки пострадали 12 человек, есть разрушения инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Кличко в Телеграме.
Детали
Восемь пострадавших сейчас находятся в больницах, четверо получают необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Медики оказывают помощь раненым, состояние части госпитализированных оценивают как средней тяжести.
В Киеве затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка10.10.25, 07:33 • 1060 просмотров
Кличко поблагодарил спасателей и врачей, которые оперативно реагировали на последствия атаки, а также призвал киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Мэр подчеркнул, что работа коммунальных и экстренных служб продолжается непрерывно – в столице ликвидируют повреждения и восстанавливают инфраструктуру после ночного обстрела.
В Киевской, Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения света после ночных атак10.10.25, 08:07 • 772 просмотра