россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33420 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35108 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38455 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61986 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57988 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27837 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23001 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48410 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17766 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Ночная атака РФ оставила до 28 тысяч семей без света на Киевщине: показали последствия

Киев • УНН

 • 854 просмотра

В результате ночной атаки РФ на Киевщине обесточено около 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах. В Броварах повреждены три многоэтажных дома, киоски и автомобили, пострадавших нет.

Ночная атака РФ оставила до 28 тысяч семей без света на Киевщине: показали последствия

В Киевской области ночная атака РФ затронула два района, в том числе Бровары, около 28 тысяч семей оказались без света, критическую и социальную инфраструктуру переводят на генераторы, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами. Под ударом – энергетическая инфраструктура. Их цель – оставить нас в темноте, без воды и тепла. Сейчас в области обесточено около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения

- написал Калашник.

В населенных пунктах, по его словам, разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них обеспечен всем необходимым для помощи населению.

Переводим объекты критической и социальной инфраструктуры на генераторы

- сообщил глава ОВА.

По его словам, также в результате вражеской атаки "в Броварах повреждены три многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены". В многоэтажках из-за взрывной волны, по его данным, посечены фасады и выбиты окна.

"К счастью, пострадавших среди населения нет", - подчеркнул он.

в ГСЧС показали последствия

Ночная атака на Киев: 12 раненых, восемь госпитализированы – Кличко10.10.25, 08:17 • 1104 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Киевская область
Бровары