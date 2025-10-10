Ночная атака РФ оставила до 28 тысяч семей без света на Киевщине: показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ на Киевщине обесточено около 28 тысяч семей в Броварском и Бориспольском районах. В Броварах повреждены три многоэтажных дома, киоски и автомобили, пострадавших нет.
В Киевской области ночная атака РФ затронула два района, в том числе Бровары, около 28 тысяч семей оказались без света, критическую и социальную инфраструктуру переводят на генераторы, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг совершил массированную комбинированную атаку ракетами разных типов и ударными дронами. Под ударом – энергетическая инфраструктура. Их цель – оставить нас в темноте, без воды и тепла. Сейчас в области обесточено около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов. Энергетики уже работают над восстановлением централизованного электроснабжения
В населенных пунктах, по его словам, разворачиваются пункты несокрушимости. Каждый из них обеспечен всем необходимым для помощи населению.
Переводим объекты критической и социальной инфраструктуры на генераторы
По его словам, также в результате вражеской атаки "в Броварах повреждены три многоэтажных дома, 4 продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены". В многоэтажках из-за взрывной волны, по его данным, посечены фасады и выбиты окна.
"К счастью, пострадавших среди населения нет", - подчеркнул он.
в ГСЧС показали последствия
