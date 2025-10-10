После ночных обстрелов в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями – КГГА

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 13877 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33420 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35108 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38455 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61986 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57988 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27837 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23001 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48410 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17766 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко9 октября, 21:29 • 14183 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице9 октября, 22:12 • 13761 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют9 октября, 23:27 • 29094 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом00:22 • 14101 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo02:12 • 10296 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48641 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 61971 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57974 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48395 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 79656 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Александр Стабб
Елена Соседка
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Сумская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 48646 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 22951 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 37344 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 53907 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 67554 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Вашингтон Пост
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
E-6 Mercury

После ночных обстрелов в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями – КГГА

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Киеве после ночной ракетной атаки часть общественного транспорта работает с перебоями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не курсируют отдельные троллейбусные и трамвайные маршруты, запущены резервные автобусные маршруты.

После ночных обстрелов в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями – КГГА

В столице после ночной ракетной атаки часть общественного транспорта работает с перебоями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не курсируют отдельные троллейбусные и трамвайные маршруты. Об этом сообщили в КП "Киевпасстранс", пишет УНН.

Подробности

Чтобы обеспечить сообщение между районами города, запущены резервные автобусные маршруты:

  • №37ТР — от ул. Милославской до станции метро "Лесная";
    • №28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;
      • №30ТР — от ул. Милославской до станции метро "Почайна";
        • №8Т — от Дарницкой площади до станции метро "Позняки" (дублирует движение трамвая №8).

          Также для улучшения транспортной связи между левым и правым берегами увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

          В Киевской, Полтавской и Харьковской областях ввели аварийные отключения света после ночных атак10.10.25, 08:07 • 772 просмотра

          В "Киевпасстрансе" отмечают, что специалисты предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электропитание и стабилизировать работу транспорта.

          Движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города. Пассажиров призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпасстранса" и Киевской городской государственной администрации.

          Ночная атака РФ оставила до 28 тысяч семей без света на Киевщине: показали последствия10.10.25, 08:21 • 946 просмотров

          Степан Гафтко

          ОбществоКиев
          Электроэнергия
          Харьковская область
          Полтавская область
          Киевская городская государственная администрация
          Киев