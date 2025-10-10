После ночных обстрелов в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями – КГГА
В Киеве после ночной ракетной атаки часть общественного транспорта работает с перебоями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не курсируют отдельные троллейбусные и трамвайные маршруты, запущены резервные автобусные маршруты.
Подробности
Чтобы обеспечить сообщение между районами города, запущены резервные автобусные маршруты:
- №37ТР — от ул. Милославской до станции метро "Лесная";
- №28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;
- №30ТР — от ул. Милославской до станции метро "Почайна";
- №8Т — от Дарницкой площади до станции метро "Позняки" (дублирует движение трамвая №8).
Также для улучшения транспортной связи между левым и правым берегами увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.
В "Киевпасстрансе" отмечают, что специалисты предприятия совместно с энергетиками работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электропитание и стабилизировать работу транспорта.
Движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города. Пассажиров призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпасстранса" и Киевской городской государственной администрации.
