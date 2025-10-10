Удар рф по Киеву: на двух линиях метрополитена уменьшены интервалы движения между поездами
Киев • УНН
На "красной" и "синей" линиях уменьшены интервалы движения между поездами. "Зеленая" линия остановилась из-за поломки поезда на станции "Дворец Спорта".
В столичном метрополитене на "красной" и "синей" линиях уменьшены интервалы движения между поездами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский метрополитен.
Детали
Время ожидания поезда на "красной" линии:
- Академгородок - Лесная - 6 мин;
- Лесная - Академгородок - 3:15 мин;
Движение поездов на "зеленой" линии пока не изменилось: поезда курсируют каждые 6 минут между станциями Сырец - Выдубичи.
На "синей" линии - 3 мин.
В случае объявления воздушной тревоги все станции работают в режиме укрытия.
Также сообщается, что "зеленая" ветка метро остановилась из-за того, что сломался поезд на станции "Дворец Спорта".
Напомним
После ночной российской атаки 10 октября общественный транспорт Киева работает с перебоями. Из-за отсутствия электроснабжения временно не курсируют отдельные троллейбусные и трамвайные маршруты.