У Києві станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід та вихід

Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 35565 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 38745 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 36581 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 23278 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 47714 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32610 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 32178 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25887 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25250 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзiv
22 серпня, 12:16 • 14300 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23 серпня, 17:34 • 4396 перегляди
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters23 серпня, 17:54 • 4578 перегляди
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 3446 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 3796 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 4240 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 35568 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 27364 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 36585 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 29713 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 15:16 • 47716 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Донецька область
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 32178 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20392 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 22081 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24658 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31969 перегляди
У Києві станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід та вихід

Київ • УНН

 • 46 перегляди

24 серпня станція столичного метро "Майдан Незалежності" зачинена з 5:38 до 11:00. Це пов'язано з державними заходами до 34-ї річниці Незалежності України.

У Києві станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід та вихід

У неділю, 24 серпня, у першій половині дня станція київського метрополітену "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

Зазначається, що тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України.

Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі

- йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що в разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

Нагадаємо

23 серпня у Києві тимчасово обмежували рух транспорту в центрі міста. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Вадим Хлюдзинський

Київ