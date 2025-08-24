У Києві станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід та вихід
Київ • УНН
24 серпня станція столичного метро "Майдан Незалежності" зачинена з 5:38 до 11:00. Це пов'язано з державними заходами до 34-ї річниці Незалежності України.
У неділю, 24 серпня, у першій половині дня станція київського метрополітену "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
Зазначається, що тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України.
Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі
У КМДА уточнили, що в разі оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
Нагадаємо
23 серпня у Києві тимчасово обмежували рух транспорту в центрі міста. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
