У Києві станція метро "Майдан Незалежності" закрита на вхід та вихід

У неділю, 24 серпня, у першій половині дня станція київського метрополітену "Майдан Незалежності" буде зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що тимчасові зміни пов’язані з проведенням заходів на державному рівні з нагоди відзначення 34-ї річниці Незалежності України.

Обмеження триватимуть з 5:38 до 11:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі