В Киеве станция метро "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 36240 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 39780 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 37166 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 23647 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 48177 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32744 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 32392 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25945 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25308 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14354 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
71%
746мм
Популярные новости
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23 августа, 17:54 • 4950 просмотра
Силы обороны остановили наступление россиян в Донецкой области и взяли в плен 16 военных - ГУРVideo23 августа, 20:20 • 3652 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого23 августа, 20:47 • 3998 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto00:24 • 4830 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW02:03 • 3630 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 36233 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 27597 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 37160 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 29902 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 48175 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 32391 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 20499 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 22173 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24745 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 32040 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
КАБ-500
ATACMS

В Киеве станция метро "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход

Киев • УНН

 • 304 просмотра

24 августа станция столичного метро "Майдан Независимости" закрыта с 5:38 до 11:00. Это связано с государственными мероприятиями к 34-й годовщине Независимости Украины.

В Киеве станция метро "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход

В воскресенье, 24 августа, в первой половине дня станция киевского метрополитена "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Отмечается, что временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины.

Ограничения будут действовать с 5:38 до 11:00. При этом пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.

- говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.

Напомним

23 августа в Киеве временно ограничивали движение транспорта в центре города. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В КГГА сообщили, когда будет открыт путепровод возле метро "Дарница"15.08.25, 16:35 • 13215 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Киев
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Украина
Киев