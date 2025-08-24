В Киеве станция метро "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход
24 августа станция столичного метро "Майдан Независимости" закрыта с 5:38 до 11:00. Это связано с государственными мероприятиями к 34-й годовщине Независимости Украины.
В воскресенье, 24 августа, в первой половине дня станция киевского метрополитена "Майдан Незалежности" будет закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Детали
Отмечается, что временные изменения связаны с проведением мероприятий на государственном уровне по случаю празднования 34-й годовщины Независимости Украины.
Ограничения будут действовать с 5:38 до 11:00. При этом пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.
В КГГА уточнили, что в случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.
Напомним
23 августа в Киеве временно ограничивали движение транспорта в центре города. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
