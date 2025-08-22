У центрі Києва завтра знову обмежать рух транспорту: що відомо
Київ • УНН
У центрі столиці завтра, 23 серпня, знову обмежать тимчасово рух транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.
23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
Киян та гостей столиці просять врахувати цю інформацію під час переміщення.
В Управлінні підкреслили, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Нагадаємо
22 серпня, у центрі Києва був обмежаний рух транспорту. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.