У центрі Києва завтра знову обмежать рух транспорту: що відомо

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 8538 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 9180 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 8224 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 10412 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12551 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 10712 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16762 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18255 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12722 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13595 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.1м/с
90%
741мм
Популярнi новини
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 16652 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14349 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 10491 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 5232 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 5260 перегляди
Публікації
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 5324 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 8554 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 10418 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12559 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16768 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Віктор Попов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 8230 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 5308 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 10529 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14395 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23966 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

У центрі Києва завтра знову обмежать рух транспорту: що відомо

Київ • УНН

 • 24 перегляди

23 серпня у Києві тимчасово обмежать рух транспорту в центрі міста. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У центрі Києва завтра знову обмежать рух транспорту: що відомо

У центрі столиці завтра, 23 серпня, знову обмежать тимчасово рух транспорту. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.

23 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста

- йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати цю інформацію під час переміщення.

В Управлінні підкреслили, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Нагадаємо

22 серпня, у центрі Києва був обмежаний рух транспорту. Це було пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Україна
Київ