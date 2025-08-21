У центрі столиці завтра обмежать рух транспорту: що відомо

$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 15780 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 22390 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 14152 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 26111 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 64782 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 73196 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 76071 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 98468 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 224318 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів21 серпня, 09:34
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів21 серпня, 10:49
Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру21 серпня, 11:10
Зеленська: 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР21 серпня, 11:55
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 22388 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 97093 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 123945 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 224306 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11
У центрі столиці завтра обмежать рух транспорту: що відомо

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Завтра, 22 серпня, у центрі Києва обмежать рух транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У центрі столиці завтра обмежать рух транспорту: що відомо

Завтра, 22 серпня У центрі Києва, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.

22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста

- йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять враховувати зазначену інформацію під час переміщення.

Довідково

Відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Київ розглядає можливість роботи таксі під час комендантської години21.08.25, 00:53 • 5042 перегляди

Ольга Розгон

Україна
Київ