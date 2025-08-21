У центрі столиці завтра обмежать рух транспорту: що відомо
Київ • УНН
Завтра, 22 серпня, у центрі Києва обмежать рух транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Завтра, 22 серпня У центрі Києва, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє Управління державної охорони України, пише УНН.
22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста
Киян та гостей столиці просять враховувати зазначену інформацію під час переміщення.
Довідково
Відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
