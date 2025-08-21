В центре столицы завтра ограничат движение транспорта: что известно
Киев • УНН
Завтра, 22 августа, в центре Киева ограничат движение транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Завтра, 22 августа, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина – проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.
22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
Киевлян и гостей столицы просят учитывать указанную информацию при перемещении.
Справка
В соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
