14:24 • 14434 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 16361 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 22949 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 14465 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 26642 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 65992 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 74377 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 77233 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 99552 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 226245 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
В центре столицы завтра ограничат движение транспорта: что известно

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Завтра, 22 августа, в центре Киева ограничат движение транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В центре столицы завтра ограничат движение транспорта: что известно

Завтра, 22 августа, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина – проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.

22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города

- говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учитывать указанную информацию при перемещении.

Справка

В соответствии с законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Киев рассматривает возможность работы такси во время комендантского часа21.08.25, 00:53 • 5046 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Украина
Киев