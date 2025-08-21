Киев рассматривает возможность работы такси во время комендантского часа
КГВА получила обращения от самых популярных сервисов такси относительно ночных перевозок. Работа такси возможна только законно и под жестким контролем.
В Киеве могут разрешить работу такси в комендантский час. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение руководителя столичной ОВА Тимура Ткаченко.
Детали
По его словам, КГВА получила обращения от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно ночных перевозок в комендантский час.
Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы - превыше всего. Любые "серые схемы", нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены
Он отметил, что сейчас идет работа со всеми силовыми структурами, "чтобы создать четкий и прозрачный механизм".
"И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью. В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок", - пообещал руководитель столичной ОВА.
Напомним
