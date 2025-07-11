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В Румынии водитель такси отказал в поездке экс-премьеру страны и был оштрафован

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

В Бухаресте таксист отказал бывшему премьер-министру Румынии Дачиану Чолошу в поездке из аэропорта. Водителя оштрафовали на 500 леев и изъяли профессиональный сертификат.

В Румынии водитель такси отказал в поездке экс-премьеру страны и был оштрафован

Бывший премьер-министр Дачиан Чолош после прилета в Бухарест хотел взять такси, чтобы выехать из аэропорта имени Анри Коанды. Водитель такси отказал экс-главе правительства Румынии в поездке. Этот момент зафиксировала камера наблюдения.

Передает УНН со ссылкой на Libertatea и Digi24.

Детали

Инцидент произошел в четверг вечером около 23:00 во время контрольной операции в аэропорту Henri Coandă București, расположенном в Отопени. Во время проверки документов таксиста одному из полицейских сообщили, что водитель отказался от поездки, мотивируя это тем, что "он был вторым в очереди".

В 23:45 полицейский проверил автомобиль такси в зоне терминала прибытия. Во время проверки документов полицейскому сообщили, что другой водитель такси отказался подобрать пассажира

- говорится в отчете.

Пассажиром, которому отказали, был бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош.

Политик пытался сесть в первое такси в очереди, но машина была заперта и без водителя.

- передает digi24.ro.

Отказ водителя такси подобрать пассажира был наказан.

Полиция приняла меры по взысканию ущерба за незначительное правонарушение, а именно штрафа в размере 500 леев, за отказ от перевозки, согласно положениям Закона № 38/2003. В

- сообщила румынская полиция.

В то же время были приняты дополнительные меры по изъятию профессионального сертификата у соответствующего водителя такси.

Справка

Национальная компания аэропортов Бухареста объявила об ограничении доступа водителей такси к зоне посадки пассажиров после того, как за последние 6 месяцев в Международном аэропорту в Бухаресте было выявлено 29 отклонений от правил такси.

Объявлено о санкциях, половина из которых предусматривает приостановку доступа на срок 12 месяцев за соответствующие нарушения. Среди нарушений:

  • вымогательство необоснованной суммы за услуги такси;
    • отказ от перевозки пассажиров и т.д.

      Напомним

      63-летнему таксисту, который дважды ударил заслуженную артистку Украины, сообщено о подозрении за умышленное легкое телесное повреждение.

      Уже не свободное передвижение: в день 40-летия Шенгена понятно, привычная свобода на границах в ЕС завершается - СМИ.

      Правительство Румынии продлило обязательное требование лицензирования для украинской продукции до 31 декабря 2025 года как меру для защиты местных фермеров.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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