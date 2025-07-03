Напад на Тоню Матвієнко: таксист отримав підозру

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
10:48 • 3793 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 15496 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
08:45 • 44064 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
07:48 • 31718 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
06:58 • 38146 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
06:55 • 32787 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
06:19 • 26810 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
2 липня, 18:14 • 49374 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 165498 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 93816 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.2м/с
41%
752мм
Популярнi новини
Нічний обстріл Одеси: 10 людей, включаючи дітей, врятовано з пошкодженої багатоповерхівки3 липня, 03:07 • 53409 перегляди
Україну накриє аномальна спека: де очікувати дощі 3 липня3 липня, 03:27 • 34886 перегляди
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 48654 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 16587 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 11388 перегляди
Публікації
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 11700 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 08:45 • 44136 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 165526 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 126598 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 141648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 7904 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 41861 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 50455 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 57895 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 112784 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Напад на Тоню Матвієнко: таксист отримав підозру

Київ • УНН

 • 187 перегляди

63-річному таксисту, який двічі вдарив заслужену артистку України, повідомлено про підозру за умисне легке тілесне ушкодження. Конфлікт виник через відмову водія зачинити вікно, після чого він побив пасажирку.

Напад на Тоню Матвієнко: таксист отримав підозру

Справа про побиття співачки Тоні Матвієнко водієм таксі отримала продовження. Таксисту, який двічі вдарив артистку, повідомили про підозру, поінформували у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.

Деталі

"... повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку, з якою у нього стався конфлікт", - ідеться у повідомленні.

Водієві таксі, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

За даними прокуратури, встановлено, пасажирка - заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб.

Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt02.07.25, 03:04 • 37505 переглядiв

"Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт - чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - розповіли у прокуратурі.

Особу нападника, як вказано, оперативно встановили.

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко02.07.25, 10:17 • 39658 переглядiв

"63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно. Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує", - повідомили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКультураКримінал та НП
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9