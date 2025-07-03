Напад на Тоню Матвієнко: таксист отримав підозру

Справа про побиття співачки Тоні Матвієнко водієм таксі отримала продовження. Таксисту, який двічі вдарив артистку, повідомили про підозру, поінформували у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.

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"... повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку, з якою у нього стався конфлікт", - ідеться у повідомленні.

Водієві таксі, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

За даними прокуратури, встановлено, пасажирка - заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб.

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"Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт - чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - розповіли у прокуратурі.

Особу нападника, як вказано, оперативно встановили.

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"63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно. Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує", - повідомили у прокуратурі.