Напад на Тоню Матвієнко: таксист отримав підозру
Київ • УНН
63-річному таксисту, який двічі вдарив заслужену артистку України, повідомлено про підозру за умисне легке тілесне ушкодження. Конфлікт виник через відмову водія зачинити вікно, після чого він побив пасажирку.
Справа про побиття співачки Тоні Матвієнко водієм таксі отримала продовження. Таксисту, який двічі вдарив артистку, повідомили про підозру, поінформували у Київській міській прокуратурі у четвер, пише УНН.
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"... повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку, з якою у нього стався конфлікт", - ідеться у повідомленні.
Водієві таксі, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.
За даними прокуратури, встановлено, пасажирка - заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб.
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"Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт - чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - розповіли у прокуратурі.
Особу нападника, як вказано, оперативно встановили.
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"63-річний киянин працює в службі таксі останні 5 років, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно. Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує", - повідомили у прокуратурі.