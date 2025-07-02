Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt
Київ • УНН
Співачка Тоня Матвієнко заявляє, що водій таксі сервісу Bolt напав на неї 30 червня, вдаривши її в голову та плече. Артистка, яка раніше звертала увагу на зневажливу поведінку таксиста, подала заяву до поліції.
Співачка Тоня Матвієнко розповіла, що 30 червня під час поїздки у таксі сервісу Bolt стала "жертвою агресії з боку таксиста". Артистка звернулася до поліції. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком
За її словами, водій від самого початку поїздки поводився "зневажливо". За її словами, таксист ігнорував "правила ввічливості та турботи" про комфорт пасажира та під час зауважень використовував "некоректні висловлювання".
Ситуація надалі переросла в абсолютний неадекват у розмові, і я попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту... Я вийшла, грюкнула дверима... Але на цьому все не закінчилось, водій вийшов з машини і вдарив мене
Матвієнко розповіла, що звернулася до правоохоронних органів та написала заяву. На даний час поліція та компанія публічно не реагували на ситуацію.
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