Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt

Певица Тоня Матвиенко рассказала, что 30 июня во время поездки в такси сервиса Bolt стала "жертвой агрессии со стороны таксиста". Артистка обратилась в полицию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком. - говорится в сообщении Матвиенко.

По ее словам, водитель с самого начала поездки вел себя "пренебрежительно". По ее словам, таксист игнорировал "правила вежливости и заботы" о комфорте пассажира и во время замечаний использовал "некорректные высказывания".

Ситуация впоследствии переросла в абсолютный неадекват в разговоре, и я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута... Я вышла, хлопнула дверью... Но на этом все не закончилось, водитель вышел из машины и ударил меня. - сообщила певица.

Матвиенко рассказала, что обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. В настоящее время полиция и компания публично не реагировали на ситуацию.

Напомним

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