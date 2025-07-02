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Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Певица Тоня Матвиенко заявляет, что водитель такси сервиса Bolt напал на неё 30 июня, ударив её в голову и плечо. Артистка, ранее обращавшая внимание на пренебрежительное поведение таксиста, подала заявление в полицию.

Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt

Певица Тоня Матвиенко рассказала, что 30 июня во время поездки в такси сервиса Bolt стала "жертвой агрессии со стороны таксиста". Артистка обратилась в полицию. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а потом в плечо. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком.

- говорится в сообщении Матвиенко.

По ее словам, водитель с самого начала поездки вел себя "пренебрежительно". По ее словам, таксист игнорировал "правила вежливости и заботы" о комфорте пассажира и во время замечаний использовал "некорректные высказывания".

Ситуация впоследствии переросла в абсолютный неадекват в разговоре, и я попросила остановить машину, даже не доехав до финальной точки маршрута... Я вышла, хлопнула дверью... Но на этом все не закончилось, водитель вышел из машины и ударил меня.

- сообщила певица.

Матвиенко рассказала, что обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. В настоящее время полиция и компания публично не реагировали на ситуацию.

Напомним

Неизвестный велосипедист открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилю ветеранки Виктории Дворецкой, в котором находился ее сын, пробив стекло в нескольких сантиметрах от детского кресла. Полиция оперативно установила личность нападавшего, но ему грозит лишь административный штраф.

На Донетчине жестоко убит украинский боксер Владислав Карпачев01.07.25, 18:36 • 2152 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КультураКриминал и ЧП
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