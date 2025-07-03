Нападение на Тоню Матвиенко: таксист получил подозрение
Киев • УНН
63-летнему таксисту, который дважды ударил заслуженную артистку Украины, сообщено о подозрении за умышленное легкое телесное повреждение. Конфликт возник из-за отказа водителя закрыть окно, после чего он избил пассажирку.
Дело об избиении певицы Тони Матвиенко водителем такси получило продолжение. Таксисту, который дважды ударил артистку, сообщили о подозрении, проинформировали в Киевской городской прокуратуре в четверг, пишет УНН.
Детали
"... сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который ударил пассажирку, с которой у него произошел конфликт", - говорится в сообщении.
Водителю такси, как указано, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
По данным прокуратуры, установлено, что пассажирка - заслуженная артистка Украины, заказала такси через одну из известных служб.
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"Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела. Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо", - рассказали в прокуратуре.
Личность нападавшего, как указано, оперативно установили.
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"63-летний киевлянин работает в службе такси последние 5 лет, с его слов закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко. Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, с его слов, о своем поступке он сожалеет", - сообщили в прокуратуре.