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Нападение на Тоню Матвиенко: таксист получил подозрение

Киев • УНН

 • 189 просмотра

63-летнему таксисту, который дважды ударил заслуженную артистку Украины, сообщено о подозрении за умышленное легкое телесное повреждение. Конфликт возник из-за отказа водителя закрыть окно, после чего он избил пассажирку.

Нападение на Тоню Матвиенко: таксист получил подозрение

Дело об избиении певицы Тони Матвиенко водителем такси получило продолжение. Таксисту, который дважды ударил артистку, сообщили о подозрении, проинформировали в Киевской городской прокуратуре в четверг, пишет УНН.

Детали

"... сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который ударил пассажирку, с которой у него произошел конфликт", - говорится в сообщении.

Водителю такси, как указано, сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

По данным прокуратуры, установлено, что пассажирка - заслуженная артистка Украины, заказала такси через одну из известных служб.

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"Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела. Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо", - рассказали в прокуратуре.

Личность нападавшего, как указано, оперативно установили.

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"63-летний киевлянин работает в службе такси последние 5 лет, с его слов закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко. Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, с его слов, о своем поступке он сожалеет", - сообщили в прокуратуре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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