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Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко

Киев • УНН

 • 505 просмотра

В Киеве задержан 63-летний таксист, который 30 июня ударил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Инцидент произошел около 15:00 на Печерске, нарушителю грозит ответственность за побои.

Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко

В столице Украины задержан водитель такси, который ударил заслуженную артистку Украины. Передает УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Детали

Столичные правоохранители задержали водителя такси, который накануне ударил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко.

Как отмечается в отчете, инцидент произошел вечером 30 июня, около 15:00 часов в столичном Печерском районе. По словам женщины, водитель такси, услугами которого она пользовалась, спровоцировал конфликт. Фигурант также нанес ей удары и после этого уехал с места происшествия.

Полицейские установили личность водителя такси и задержали его.

Нарушителем оказался - 63-летний местный житель.

В Печерском управлении полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 уголовного кодекса Украины - побои и истязания.

Напомним

Певица Тоня Матвиенко заявляет, что водитель такси сервиса Bolt напал на нее 30 июня, ударив ее в голову и плечо.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КиевКриминал и ЧП
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