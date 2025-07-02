Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко
Київ • УНН
У Києві затримано 63-річного таксиста, який 30 червня вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Інцидент стався близько 15:00 на Печерську, порушнику загрожує відповідальність за побої.
У столиці України затримано водія таксі, який вдарив заслужену артистку України. Передає УНН із посиланням на Поліцію Києва.
Деталі
Столичні правоохоронці затримали водія таксі, який напередодні вдарив заслужену артистку України Тоню Матвієнко.
Як зазначається у звіті, інцидент стався ввечері 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерському районі. За словами жінки, водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт. Фігурант також завдав їй ударів і після цього поїхав з місця події.
Поліцейські встановили особу водія таксі та затримали його.
Порушником виявився - 63-річний місцевий мешканець.
У Печерському управлінні поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.
Нагадаємо
Співачка Тоня Матвієнко заявляє, що водій таксі сервісу Bolt напав на неї 30 червня, вдаривши її в голову та плече.