У Румунії водій таксі відмовив у поїздці екс-прем'єра країни і був оштрафований
Київ • УНН
У Бухаресті таксист відмовив колишньому прем'єр-міністру Румунії Дачіану Чолошу в поїздці з аеропорту. Водія оштрафували на 500 леїв та вилучили професійний сертифікат.
Колишній прем'єр-міністр Дачіан Чолош після прильоту у Бухарест хотів взяти таксі, щоб виїхати з аеропорту імені Анрі Коанди. Водій таксі відмовив екс-главі уряду Румунії в поїздці. Цей момент зафіксувала камера спостереження.
Передає УНН із посиланням на Libertatea та Digi24.
Деталі
Інцидент стався у четвер увечері близько 23:00 під час контрольної операції в аеропорту Henri Coandă București, що розташований в Отопені. Під час перевірки документів таксиста одному з поліцейських повідомили, що водій відмовився від поїздки, мотивуючи це тим, що "він був другим у черзі".
О 23:45 поліцейський перевірив автомобіль таксі в зоні терміналу прибуття. Під час перевірки документів поліцейському повідомили, що інший водій таксі відмовився підібрати пасажира
Пасажиром, якому відмовили, був колишній прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош.
Політик намагався сісти в перше таксі в черзі, але машина була замкнена і без водія.
Відмова водія таксі підібрати пасажира була покарана.
Поліція вжила заходів щодо стягнення шкоди за незначне правопорушення, а саме штрафу в розмірі 500 леїв, за відмову від перевезення, відповідно до положень Закону № 38/2003. В
Водночас було вжито додаткових заходів щодо вилучення професійного сертифіката у відповідного водія таксі.
Довідково
Національна компанія аеропортів Бухареста оголосила про обмеження доступу водіїв таксі до зони посадки пасажирів після того, як за останні 6 місяців у Міжнародному аеропорту в Бухаресті було виявлено 29 відхилень від правил таксі.
Оголошено про санкції, половина з яких передбачає призупинення доступу на термін 12 місяців за відповідні порушення. Серед порушень:
- вимагання необґрунтованої суми за послуги таксі;
- відмова від перевезення пасажирів, тощо.
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