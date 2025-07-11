У Румунії водій таксі відмовив у поїздці екс-прем'єра країни і був оштрафований

Колишній прем'єр-міністр Дачіан Чолош після прильоту у Бухарест хотів взяти таксі, щоб виїхати з аеропорту імені Анрі Коанди. Водій таксі відмовив екс-главі уряду Румунії в поїздці. Цей момент зафіксувала камера спостереження.

Передає УНН із посиланням на Libertatea та Digi24.

Деталі

Інцидент стався у четвер увечері близько 23:00 під час контрольної операції в аеропорту Henri Coandă București, що розташований в Отопені. Під час перевірки документів таксиста одному з поліцейських повідомили, що водій відмовився від поїздки, мотивуючи це тим, що "він був другим у черзі".

О 23:45 поліцейський перевірив автомобіль таксі в зоні терміналу прибуття. Під час перевірки документів поліцейському повідомили, що інший водій таксі відмовився підібрати пасажира - ідеться у звіті.

Пасажиром, якому відмовили, був колишній прем'єр-міністр Румунії Дачіан Чолош.

Політик намагався сісти в перше таксі в черзі, але машина була замкнена і без водія. - передає digi24.ro.

Відмова водія таксі підібрати пасажира була покарана.

Поліція вжила заходів щодо стягнення шкоди за незначне правопорушення, а саме штрафу в розмірі 500 леїв, за відмову від перевезення, відповідно до положень Закону № 38/2003. В - повідомила румунська поліція.

Водночас було вжито додаткових заходів щодо вилучення професійного сертифіката у відповідного водія таксі.

Довідково

Національна компанія аеропортів Бухареста оголосила про обмеження доступу водіїв таксі до зони посадки пасажирів після того, як за останні 6 місяців у Міжнародному аеропорту в Бухаресті було виявлено 29 відхилень від правил таксі.

Оголошено про санкції, половина з яких передбачає призупинення доступу на термін 12 місяців за відповідні порушення. Серед порушень:

вимагання необґрунтованої суми за послуги таксі;

відмова від перевезення пасажирів, тощо.

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