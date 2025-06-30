Уряд Румунії продовжує обов’язкові вимоги щодо ліцензування української продукції
Київ • УНН
Румунія продовжила обов'язкову вимогу ліцензування для української продукції до 31 грудня 2025 року. Цей захід, запроваджений для захисту місцевих фермерів, охоплює весь ланцюг постачання агропродовольчої продукції.
Уряд Румунії продовжив обов'язкову вимогу ліцензування для української продукції до 31 грудня 2025 року як захід для захисту місцевих фермерів. Про це пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу закликав румунських переробників "забезпечувати сировину вітчизняними фермерами, щоб підтримувати національне сільськогосподарське виробництво".
За даними Міністерства сільського господарства, цей регламент поширюється на всіх учасників ланцюга постачання агропродовольчої продукції, включаючи виробників, переробників та торговців. Він відіграє життєво важливу роль у підтримці вразливих соціальних груп відповідно до принципів Європейського стовпа соціальних прав.
Після рішення Європейської Комісії у вересні 2023 року не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС – Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину – Бухарест запровадив систему ліцензування імпорту зернових та олійних культур як з України, так і з Республіки Молдова.
Спочатку запроваджений у жовтні 2023 року, цей захід з того часу був розширений та поширений, щоб охопити додаткові продукти.
Доповнення
Україна готується до змін в експортній політиці через припинення дії преференцій ЄС. Планується зменшення експорту сировини та збільшення внутрішньої переробки для збільшення прибутків.