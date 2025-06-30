Правительство Румынии продолжает обязательные требования к лицензированию украинской продукции

Правительство Румынии продлило обязательное требование лицензирования для украинской продукции до 31 декабря 2025 года как меру для защиты местных фермеров. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу призвал румынских переработчиков "обеспечивать сырьё отечественными фермерами, чтобы поддерживать национальное сельскохозяйственное производство".

По данным Министерства сельского хозяйства, этот регламент распространяется на всех участников цепи поставок агропродовольственной продукции, включая производителей, переработчиков и торговцев. Он играет жизненно важную роль в поддержке уязвимых социальных групп в соответствии с принципами Европейского столпа социальных прав.

После решения Европейской Комиссии в сентябре 2023 года не распространять запрет на импорт украинского зерна на пять соседних стран ЕС – Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию – Бухарест ввёл систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур как из Украины, так и из Республики Молдова.

Изначально введённая в октябре 2023 года, эта мера с тех пор была расширена и распространена, чтобы охватить дополнительные продукты.

Дополнение

Украина готовится к изменениям в экспортной политике из-за прекращения действия преференций ЕС. Планируется уменьшение экспорта сырья и увеличение внутренней переработки для увеличения прибыли.