20 серпня, 15:55 • 14127 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 49771 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 35192 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 61651 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 233989 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 79027 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74192 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69531 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 229348 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 181840 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Погода
+19°
2м/с
58%
744мм
Київ розглядає можливість роботи таксі під час комендантської години

Київ • УНН

 • 22 перегляди

КМВА отримала звернення від найпопулярніших сервісів таксі щодо нічних перевезень. Робота таксі можлива лише законно та під жорстким контролем.

Київ розглядає можливість роботи таксі під час комендантської години

У Києві можуть дозволити роботу таксі в комендантську годину. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника столичної ОВА Тимура Ткаченка.

Деталі

За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину.

Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці - понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені

- написав Ткаченко.

Він зазначив, що зараз іде робота з усіма силовими структурами, "аби створити чіткий і прозорий механізм".

"І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю. У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок", - пообіцяв керівник столичної ОВА.

Нагадаємо

У Броварській міській територіальній громаді розпочало роботу соціальне таксі. Послугу отримують люди, які не можуть самостійно пересуватися або користуватися громадським транспортом.

У Румунії водій таксі відмовив у поїздці екс-прем'єру країни і був оштрафований11.07.25, 17:29 • 6544 перегляди

