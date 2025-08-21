Київ розглядає можливість роботи таксі під час комендантської години
КМВА отримала звернення від найпопулярніших сервісів таксі щодо нічних перевезень. Робота таксі можлива лише законно та під жорстким контролем.
У Києві можуть дозволити роботу таксі в комендантську годину. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення керівника столичної ОВА Тимура Ткаченка.
Деталі
За його словами, КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину.
Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці - понад усе. Будь-які "сірі схеми", нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені
Він зазначив, що зараз іде робота з усіма силовими структурами, "аби створити чіткий і прозорий механізм".
"І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю. У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок", - пообіцяв керівник столичної ОВА.
Нагадаємо
