У Броварській громаді запустили соціальне таксі

У Броварській міській територіальній громаді розпочинає роботу соціальне таксі. Послугу отримуватимуть люди, які не можуть самостійно пересуватися або користуватися громадським транспортом. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"Відсьогодні (18 лютого – ред.) у нашій громаді розпочинає працювати соціальне таксі. Це автомобіль, який було передано від наших партнерів з німецького округу Лан-Ділль", - написав Ігор Сапожко.

Соціальне таксі - це спеціально обладнаний автомобіль, призначений для перевезення осіб із обмеженими можливостями та інших категорій громадян, які потребують транспортної підтримки.

Соціальне таксі доступне для таких категорій мешканців Броварської громади:

Особи з інвалідністю I та II групи, а також діти з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату;

Особи з інвалідністю I групи по зору;

Особи з невиліковними хворобами або тими, що потребують тривалого лікування;

Захисники та захисниці України, які отримали поранення та потребують реабілітації.

За словами Ігоря Сапожка, соціальне таксі працюватиме у межах громади (Бровари, Княжичі, Требухів, Сотницьке) у робочі дні з 08:00 до 20:00. Поїздки здійснюватимуться до медичних установ, реабілітаційних центрів, державних та соціальних установ, банків, залізничного вокзалу та у зворотному напрямку.

Для замовлення соціального таксі необхідно подати заявку мінімум за два дні до запланованої поїздки (крім екстрених випадків). Для цього потрібно зареєструватися та надати пакет документів, серед яких паспорт, довідка про інвалідність або документ, що підтверджує необхідність перевезення.

Соціальним таксі можна скористуватися 10 разів на місяць, у екстрених випадках кількість поїздок може бути збільшена.

У разі екстреної потреби соціальне таксі може працювати у вихідні та святкові дні за попереднім замовленням.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що Броварська територіальна громада впроваджує чотирирічну програму з забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Окрім встановлення підйомників у житлових будинках, програма охоплює забезпечення доступності державних установ. Зокрема, для працевлаштування людей з інвалідністю у рамках державної програми можуть виділятися кошти на облаштування робочих місць – до 100 тисяч гривень на установу. Міська програма також спрямована на створення безбар’єрного середовища в установах і громадських місцях, що дозволить покращити якість життя маломобільних мешканців Броварів.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.