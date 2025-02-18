В Броварской громаде запустили социальное такси

В Броварской городской территориальной громаде начинает работу социальное такси. Услугу будут получать люди, которые не могут самостоятельно передвигаться или пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

"С сегодняшнего дня (18 февраля - ред.) в нашей громаде начинает работать социальное такси. Это автомобиль, который был передан от наших партнеров из немецкого округа Лан-Дилль", - написал Игорь Сапожко.

Социальное такси - это специально оборудованный автомобиль, предназначенный для перевозки лиц с ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в транспортной поддержке.

Социальное такси доступно для таких категорий жителей Броварской громады:

Лица с инвалидностью I и II группы, а также дети с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

Лица с инвалидностью I группы по зрению;

Лица с неизлечимыми болезнями или требующими длительного лечения;

Защитники и защитницы Украины, которые получили ранения и нуждаются в реабилитации.

По словам Игоря Сапожко, социальное такси будет работать в пределах громады (Бровары, Княжичи, Требухов, Сотницкое) в рабочие дни с 08:00 до 20:00. Поездки будут осуществляться в медицинские учреждения, реабилитационные центры, государственные и социальные учреждения, банки, железнодорожный вокзал и в обратном направлении.

Для заказа социального такси необходимо подать заявку минимум за два дня до запланированной поездки (кроме экстренных случаев). Для этого нужно зарегистрироваться и предоставить пакет документов, среди которых паспорт, справка об инвалидности или документ, подтверждающий необходимость перевозки.

Социальным такси можно воспользоваться 10 раз в месяц, в экстренных случаях количество поездок может быть увеличено.

В случае экстренной необходимости социальное такси может работать в выходные и праздничные дни по предварительному заказу.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что Броварская территориальная громада внедряет четырехлетнюю программу по обеспечению доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме установки подъемников в жилых домах, программа охватывает обеспечение доступности государственных учреждений. В частности, для трудоустройства людей с инвалидностью в рамках государственной программы могут выделяться средства на обустройство рабочих мест - до 100 тысяч гривен на учреждение. Городская программа также направлена на создание безбарьерной среды в учреждениях и общественных местах, что позволит улучшить качество жизни маломобильных жителей Броваров.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.