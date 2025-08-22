$41.220.16
Эксклюзив
15:16 • 8536 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 9174 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 8218 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 10409 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
13:07 • 12547 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
12:16 • 10710 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16760 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18254 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12722 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13595 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
В центре Киева завтра снова ограничат движение транспорта: что известно

Киев • УНН

 • 24 просмотра

23 августа в Киеве временно ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В центре Киева завтра снова ограничат движение транспорта: что известно

В центре столицы завтра, 23 августа, снова временно ограничат движение транспорта. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.

23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города

- говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию во время перемещения.

В Управлении подчеркнули, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Напомним

22 августа, в центре Киева было ограничено движение транспорта. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Ольга Розгон

