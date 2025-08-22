В центре Киева завтра снова ограничат движение транспорта: что известно
Киев • УНН
23 августа в Киеве временно ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
В центре столицы завтра, 23 августа, снова временно ограничат движение транспорта. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, пишет УНН.
23 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
Киевлян и гостей столицы просят учесть эту информацию во время перемещения.
В Управлении подчеркнули, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Напомним
22 августа, в центре Киева было ограничено движение транспорта. Это было связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.