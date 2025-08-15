$41.450.06
12:08 • 18570 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 18767 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 31655 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 24942 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 41189 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 29051 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66298 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99435 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57515 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 198895 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
В КГГА сообщили, когда будет открыт путепровод возле метро "Дарница"

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Масштабная реконструкция Дарницкого путепровода в Киеве близится к завершению. Возобновление проезда планируется в конце ноября.

В КГГА сообщили, когда будет открыт путепровод возле метро "Дарница"

В Киеве близится к завершению масштабная реконструкция путепровода возле станции метро "Дарница". Специалисты уже выполнили один из ключевых этапов – смонтировали балки пролетных строений над участком метрополитена, не останавливая движение подземки. Об этом сообщает Официальный портал Киева, пишет УНН.

Детали

По информации КК "Киевавтодор", сейчас начаты работы по монтажу балок над Броварским проспектом, после чего строители перейдут к обустройству мостового полотна.

Параллельно продолжается установка подпорных стенок, опор наружного освещения и железобетонных лестниц со стороны улицы Андрея Малышко. На тротуарах от улицы Строителей уже начата подготовка к укладке фигурных элементов мощения.

Все этапы выполняются без ограничения движения как метро, так и автотранспорта. Завершение работ и возобновление проезда по путепроводу планируется в конце ноября. Объект, построенный в 1963 году, за более чем полвека эксплуатации впервые проходит капитальное обновление.

"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн14.08.25, 16:35 • 4546 просмотров

Степан Гафтко

