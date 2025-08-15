В КГГА сообщили, когда будет открыт путепровод возле метро "Дарница"

В Киеве близится к завершению масштабная реконструкция путепровода возле станции метро "Дарница". Специалисты уже выполнили один из ключевых этапов – смонтировали балки пролетных строений над участком метрополитена, не останавливая движение подземки. Об этом сообщает Официальный портал Киева, пишет УНН.

Детали

По информации КК "Киевавтодор", сейчас начаты работы по монтажу балок над Броварским проспектом, после чего строители перейдут к обустройству мостового полотна.

Параллельно продолжается установка подпорных стенок, опор наружного освещения и железобетонных лестниц со стороны улицы Андрея Малышко. На тротуарах от улицы Строителей уже начата подготовка к укладке фигурных элементов мощения.

Все этапы выполняются без ограничения движения как метро, так и автотранспорта. Завершение работ и возобновление проезда по путепроводу планируется в конце ноября. Объект, построенный в 1963 году, за более чем полвека эксплуатации впервые проходит капитальное обновление.

"Киевавтодор" объявил тендер на капитальный ремонт Харьковского шоссе за 1,4 млрд грн