В КМДА повідомили, коли буде відкрито шляхопровід біля метро "Дарниця"
Київ • УНН
Масштабна реконструкція Дарницького шляхопроводу в Києві наближається до завершення. Відновлення проїзду планується наприкінці листопада.
У Києві наближається до завершення масштабна реконструкція шляхопроводу поблизу станції метро "Дарниця". Фахівці вже виконали один із ключових етапів – змонтували балки прогонових будов над ділянкою метрополітену, не зупиняючи рух підземки. Про це повідомляє Офіційний портал Києва, пише УНН.
Деталі
За інформацією КК "Київавтодор", нині розпочато роботи з монтажу балок над Броварським проспектом, після чого будівельники перейдуть до облаштування мостового полотна.
Паралельно триває встановлення підпірних стінок, опор зовнішнього освітлення та залізобетонних сходів з боку вулиці Андрія Малишка. На тротуарах від вулиці Будівельників уже розпочато підготовку до укладання фігурних елементів мощення.
Усі етапи виконуються без обмеження руху як метро, так і автотранспорту. Завершення робіт та відновлення проїзду шляхопроводом планується наприкінці листопада. Об’єкт, збудований у 1963 році, за понад півстоліття експлуатації вперше проходить капітальне оновлення.
