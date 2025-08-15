$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 23218 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 38462 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 28548 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 47169 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 30655 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67267 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99855 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57724 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 201517 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
В КМДА повідомили, коли буде відкрито шляхопровід біля метро "Дарниця"

Київ • УНН

 • 2056 перегляди

Масштабна реконструкція Дарницького шляхопроводу в Києві наближається до завершення. Відновлення проїзду планується наприкінці листопада.

В КМДА повідомили, коли буде відкрито шляхопровід біля метро "Дарниця"

У Києві наближається до завершення масштабна реконструкція шляхопроводу поблизу станції метро "Дарниця". Фахівці вже виконали один із ключових етапів – змонтували балки прогонових будов над ділянкою метрополітену, не зупиняючи рух підземки. Про це повідомляє Офіційний портал Києва, пише УНН.

Деталі

За інформацією КК "Київавтодор", нині розпочато роботи з монтажу балок над Броварським проспектом, після чого будівельники перейдуть до облаштування мостового полотна.

Паралельно триває встановлення підпірних стінок, опор зовнішнього освітлення та залізобетонних сходів з боку вулиці Андрія Малишка. На тротуарах від вулиці Будівельників уже розпочато підготовку до укладання фігурних елементів мощення.

Усі етапи виконуються без обмеження руху як метро, так і автотранспорту. Завершення робіт та відновлення проїзду шляхопроводом планується наприкінці листопада. Об’єкт, збудований у 1963 році, за понад півстоліття експлуатації вперше проходить капітальне оновлення.

"Київавтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт Харківського шосе за 1,4 млрд грн14.08.25, 16:35 • 4568 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївАвто
Броварський район
Дарницький район
Київська міська державна адміністрація
Київ
Харків