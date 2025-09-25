Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт

Київський метрополітен вживає заходів для розроблення проєктної документації на будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену відповідно до обсягів асигнувань на 2025 рік. В наступному році попередньо заплановано розпочати роботи зі спорудження мосту через Гавань. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА у відповідь на запит УНН.

За результатами опрацювання повідомляємо. За інформацією КП "Київський метрополітен" відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.07.2004 №1312 "Про будівництво Подільсько- Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з електродепо" (зі змінами) передбачено здійснення поетапного (окремими дільницями) будівництва згаданої лінії - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що розпочати будівництво лінії (дільниць) можливо після відповідного коригування та затвердження у встановленому законодавством порядку проєктної документації, з урахуванням існуючої містобудівної ситуації, пасажиропотоків та проєктних рішень, затверджених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.01.2012 №134 "Про затвердження проекту дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі)".

Згідно із затвердженою проєктною документацією дільниця має наступні техніко-економічні показники:

• будівельна довжина – 10,9 км;

• кількість станцій – 6.

Разом із цим, техніко-економічні показники дільниці будуть уточнені під час коригування проєктної документації.

Наразі, КП "Київський метрополітен" вживає заходів для розроблення проєктної документації на будівництво згаданої лінії метрополітену відповідно до обсягів асигнувань на 2025 рік, передбачених згідно з рішенням Київської міської ради від 05.12.2024 №425/10233 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024–2026 роки - інформує Департаменті транспортної інфраструктури.

Після затвердження у встановленому законодавством порядку проєктної документації на будівництво дільниці буде визначено генеральну підрядну організацію на виконання робіт з будівництва дільниці відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

За інформацією КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва" у 2026 році попередньо заплановано розпочати роботи зі спорудження мосту через Гавань з подальшим вирішенням земельно-майнових питань на території Київського річкового порту та виконанням будівельних робіт.

Обсяги робіт для виконання залежатимуть від обсягів фінансування.

В пояснювальній записці до проєкту рішення Київської міської ради "Про залучення коштів міжнародних фінансових організацій", який був зареєстрований в травні 2025 року повідомляється, що за орієнтовними розрахунками на реалізацію частини об’єкту – дільниця Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в місті Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина необхідно близько 68,0 млрд грн.

Зазначимо, що річний бюджет Києва становить близько 90 млрд грн.

Доповнення

В КМДА повідомляли, що у Києві Подільський мостовий перехід стане ключовим у розвитку транспортної інфраструктури. Наступний етап - будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину.

Зазначалось, що триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці.

У 2024 році у столиці Подільський мостовий перехід відкрили для легкових авто та громадського транспорту.

Нагадаємо

"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт становить 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.

У грудні 2024 року директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що метро на Виноградар планують добудувати за 2,5 роки.