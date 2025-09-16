З’їзд на Поділ та метро на Троєщину: КМДА розповіла про подальші роботи на Подільському мосту
Київ • УНН
Подільський мостовий перехід у Києві з'єднує лівий і правий береги, маючи стратегічне значення для транспортної мобільності. Наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ та метро на Троєщину з Подільсько-Вигурівською лінією.
Деталі
Зазначається, що Подільський мостовий перехід вже сьогодні з’єднує лівий і правий береги Києва. Водночас він має стратегічне значення для подальшої організації транспортної мобільності міста.
Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, наступним етапом стане будівництво з’їзду на Поділ.
Це дозволить розвантажити транспортні потоки та зробить пересування містом більш комфортним.
Паралельно триває підготовка до реалізації першого етапу будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з’єднає лівий і правий береги столиці. Проєкт передбачає будівництво ділянки від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". Лінія включатиме станції "Глибочицька", "Подільська", "Райдужна" та 3 станції у конструкціях мостового переходу. Передбачені пересадкові вузли між станціями "Лук’янівська" – "Глибочицька" й "Тараса Шевченка" – "Подільська". Станцію "Райдужна" збудують на лівому березі
Повідомляється, що наразі вже виконали частину підготовчих робіт. Після будівництва з’їзду на Поділ розпочнуться роботи, необхідні безпосередньо для запуску метро на Троєщину.
Доповнення
У 2024 році у столиці Подільський мостовий перехід відкрили для легкових авто та громадського транспорту.
"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт становить 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.
У грудні 2024 року директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявляв, що метро на Виноградар планують добудувати за 2,5 роки.