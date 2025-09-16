$41.230.05
12:18
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Съезд на Подол и метро на Троещину: КГГА рассказала о дальнейших работах на Подольском мосту

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Подольский мостовой переход в Киеве соединяет левый и правый берега, имея стратегическое значение для транспортной мобильности. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол и метро на Троещину с Подольско-Выгуровской линией.

Съезд на Подол и метро на Троещину: КГГА рассказала о дальнейших работах на Подольском мосту

В Киеве Подольский мостовой переход станет ключевым в развитии транспортной инфраструктуры. Следующий этап – строительство съезда на Подол и метро на Троещину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Детали

Отмечается, что Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, следующим этапом станет строительство съезда на Подол.

Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

Параллельно продолжается подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы. Проект предусматривает строительство участка от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная". Линия будет включать станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" – "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" – "Подольская". Станцию "Радужная" построят на левом берегу 

- информирует КГГА.

Сообщается, что сейчас уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые непосредственно для запуска метро на Троещину.

Дополнение

В 2024 году в столице Подольский мостовой переход открыли для легковых авто и общественного транспорта.

"Киевский метрополитен" подписал контракт с "Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

В декабре 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандыбор заявлял, что метро на Виноградарь планируют достроить за 2,5 года.

Анна Мурашко

ОбществоКиев
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киев