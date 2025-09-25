Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ

Киевский метрополитен принимает меры для разработки проектной документации на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год. В следующем году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА в ответ на запрос УНН.

По результатам обработки сообщаем. По информации КП "Киевский метрополитен" в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 20.07.2004 №1312 "О строительстве Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с электродепо" (с изменениями) предусмотрено осуществление поэтапного (отдельными участками) строительства упомянутой линии - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что начать строительство линии (участков) возможно после соответствующей корректировки и утверждения в установленном законодательством порядке проектной документации, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.01.2012 №134 "Об утверждении проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина (вариант мелкого заложения на Подоле)".

Согласно утвержденной проектной документации участок имеет следующие технико-экономические показатели:

• строительная длина – 10,9 км;

• количество станций – 6.

Вместе с этим, технико-экономические показатели участка будут уточнены при корректировке проектной документации.

Сейчас КП "Киевский метрополитен" принимает меры для разработки проектной документации на строительство упомянутой линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год, предусмотренных согласно решению Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 "О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы - информирует Департамент транспортной инфраструктуры.

После утверждения в установленном законодательством порядке проектной документации на строительство участка будет определена генеральная подрядная организация на выполнение работ по строительству участка в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

По информации КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в 2026 году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань с последующим решением земельно-имущественных вопросов на территории Киевского речного порта и выполнением строительных работ.

Объемы работ для выполнения будут зависеть от объемов финансирования.

В пояснительной записке к проекту решения Киевского городского совета "О привлечении средств международных финансовых организаций", который был зарегистрирован в мае 2025 года сообщается, что по ориентировочным расчетам на реализацию части объекта – участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в городе Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина необходимо около 68,0 млрд грн.

Отметим, что годовой бюджет Киева составляет около 90 млрд грн.

Дополнение

В КГГА сообщали, что в Киеве Подольский мостовой переход станет ключевым в развитии транспортной инфраструктуры. Следующий этап - строительство съезда на Подол и метро на Троещину.

Отмечалось, что продолжается подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы.

В 2024 году в столице Подольский мостовой переход открыли для легковых авто и общественного транспорта.

Напомним

"Киевский метрополитен" подписал контракт с "Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

В декабре 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявлял, что метро на Виноградарь планируют достроить за 2,5 года.