Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ

Киев • УНН

 • 6074 просмотра

Киевский метрополитен разрабатывает проектную документацию для строительства Подольско-Выгуровской линии. Работы по сооружению моста через Гавань предварительно запланировано начать в 2026 году.

Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ

Киевский метрополитен принимает меры для разработки проектной документации на строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год. В следующем году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры исполнительного органа КГГА в ответ на запрос УНН.

По результатам обработки сообщаем. По информации КП "Киевский метрополитен" в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 20.07.2004 №1312 "О строительстве Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с электродепо" (с изменениями) предусмотрено осуществление поэтапного (отдельными участками) строительства упомянутой линии

- говорится в ответе на запрос.

 Сообщается, что начать строительство линии (участков) возможно после соответствующей корректировки и утверждения в установленном законодательством порядке проектной документации, с учетом существующей градостроительной ситуации, пассажиропотоков и проектных решений, утвержденных распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 30.01.2012 №134 "Об утверждении проекта участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в г. Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина (вариант мелкого заложения на Подоле)".

Согласно утвержденной проектной документации участок имеет следующие технико-экономические показатели:

• строительная длина – 10,9 км;

• количество станций – 6.

Вместе с этим, технико-экономические показатели участка будут уточнены при корректировке проектной документации.

Сейчас КП "Киевский метрополитен" принимает меры для разработки проектной документации на строительство упомянутой линии метрополитена в соответствии с объемами ассигнований на 2025 год, предусмотренных согласно решению Киевского городского совета от 05.12.2024 №425/10233 "О внесении изменений в Программу экономического и социального развития г. Киева на 2024–2026 годы

- информирует Департамент транспортной инфраструктуры.

После утверждения в установленном законодательством порядке проектной документации на строительство участка будет определена генеральная подрядная организация на выполнение работ по строительству участка в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках".

По информации КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" в 2026 году предварительно запланировано начать работы по сооружению моста через Гавань с последующим решением земельно-имущественных вопросов на территории Киевского речного порта и выполнением строительных работ.

Объемы работ для выполнения будут зависеть от объемов финансирования.

В пояснительной записке  к проекту решения Киевского городского совета "О привлечении средств международных финансовых организаций", который был зарегистрирован в мае 2025 года сообщается, что по ориентировочным расчетам на реализацию части объекта – участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена в городе Киеве от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина необходимо около  68,0 млрд грн.

Отметим, что годовой бюджет Киева составляет около 90 млрд грн.

Дополнение

В КГГА сообщали, что в Киеве Подольский мостовой переход станет ключевым в развитии транспортной инфраструктуры. Следующий этап - строительство съезда на Подол и метро на Троещину.

Отмечалось, что продолжается подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит левый и правый берега столицы.

В 2024 году в столице Подольский мостовой переход открыли для легковых авто и общественного транспорта.

Напомним

"Киевский метрополитен" подписал контракт с "Группой компаний "Автострада" на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

В декабре 2024 года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявлял, что метро на Виноградарь планируют достроить за 2,5 года.

Анна Мурашко

ОбществоКиев
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация
Киевский городской совет
Киев