Як поводитися в метро: киянам нагадали правила безпеки у підземці

Київ • УНН

 • 1962 перегляди

У жовтні ескалатори київського метро зупинялися 553 рази, переважно через неуважність пасажирів. Найчастіші порушення включають біг ескалатором та нетримання за поручні.

Як поводитися в метро: киянам нагадали правила безпеки у підземці

З нагоди Тижня безпеки дорожнього руху у комунальному підприємстві "Київський метрополітен" нагадали пасажирам, що безпека в підземці - не менш важлива, ніж на дорогах. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі

Киянам і гостям столиці нагадали: лише у жовтні ескалатори метро зупинялися 553 рази. У більшості випадків - через неуважність або недотримання правил пасажирами.

Найчастіше були зафіксовані наступні порушення правил безпеки в підземці:

  • біг ескалатором;
    • сидіння на сходах;
      • потрапляння особистих речей (поли одягу, валіз, пакетів) у механізми;
        • заступ за обмежувальну лінію;

          Найпопулярніше - пасажири не тримаються за поручні.

          Також у жовтні поточного року:

          • 189 зупинок відбулися через речі пасажирів, що потрапили в механізми;
            • 315 - щоб уникнути можливих травм;
              • 38 - через натискання ручки "стоп" без причини;
                • 11 - падіння людей на ескалаторі.

                  Для того, щоб поїзда була безпечною, пасажирам рекомендується:

                  • триматися за поручень;
                    • не заступати за жовту лінію;
                      • не сидіти і не бігати ескалатором;
                        • тримати дітей поруч.

