Як поводитися в метро: киянам нагадали правила безпеки у підземці
Київ • УНН
У жовтні ескалатори київського метро зупинялися 553 рази, переважно через неуважність пасажирів. Найчастіші порушення включають біг ескалатором та нетримання за поручні.
З нагоди Тижня безпеки дорожнього руху у комунальному підприємстві "Київський метрополітен" нагадали пасажирам, що безпека в підземці - не менш важлива, ніж на дорогах. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Киянам і гостям столиці нагадали: лише у жовтні ескалатори метро зупинялися 553 рази. У більшості випадків - через неуважність або недотримання правил пасажирами.
Найчастіше були зафіксовані наступні порушення правил безпеки в підземці:
- біг ескалатором;
- сидіння на сходах;
- потрапляння особистих
речей (поли одягу, валіз, пакетів) у механізми;
- заступ за
обмежувальну лінію;
Найпопулярніше - пасажири не тримаються за поручні.
Також у жовтні поточного року:
- 189 зупинок відбулися
через речі пасажирів, що потрапили в механізми;
- 315 - щоб уникнути
можливих травм;
- 38 - через натискання
ручки "стоп" без причини;
- 11 - падіння людей на
ескалаторі.
Для того, щоб поїзда була безпечною, пасажирам рекомендується:
- триматися за
поручень;
- не заступати за жовту
лінію;
- не сидіти і не бігати
ескалатором;
- тримати дітей поруч.
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували11.11.25, 10:48 • 27393 перегляди