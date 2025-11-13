Как вести себя в метро: киевлянам напомнили правила безопасности в подземке
Киев • УНН
В октябре эскалаторы киевского метро останавливались 553 раза, преимущественно из-за невнимательности пассажиров. Самые частые нарушения включают бег по эскалатору и недержание за поручни.
По случаю Недели безопасности дорожного движения в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" напомнили пассажирам, что безопасность в подземке - не менее важна, чем на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Подробности
Киевлянам и гостям столицы напомнили: только в октябре эскалаторы метро останавливались 553 раза. В большинстве случаев - из-за невнимательности или несоблюдения правил пассажирами.
Чаще всего были зафиксированы следующие нарушения правил безопасности в подземке:
- бег по эскалатору;
- сидение на ступенях;
- попадание личных
вещей (полы одежды, чемоданов, пакетов) в механизмы;
- заступ за
ограничительную линию;
Самое популярное - пассажиры не держатся за поручни.
Также в октябре текущего года:
- 189 остановок произошли
из-за вещей пассажиров, попавших в механизмы;
- 315 - чтобы избежать
возможных травм;
- 38 - из-за нажатия
ручки "стоп" без причины;
- 11 - падение людей на
эскалаторе.
Для того, чтобы поездка была безопасной, пассажирам рекомендуется:
- держаться за
поручень;
- не заступать за желтую
линию;
- не сидеть и не бегать
по эскалатору;
- держать детей рядом.
