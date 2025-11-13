$42.040.02
Эксклюзив
11:14 • 8174 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12224 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18729 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22772 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25371 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23014 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 18997 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54875 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78440 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71958 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8136 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7534 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5644 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86527 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104961 просмотра
Как вести себя в метро: киевлянам напомнили правила безопасности в подземке

Киев • УНН

 • 600 просмотра

В октябре эскалаторы киевского метро останавливались 553 раза, преимущественно из-за невнимательности пассажиров. Самые частые нарушения включают бег по эскалатору и недержание за поручни.

Как вести себя в метро: киевлянам напомнили правила безопасности в подземке

По случаю Недели безопасности дорожного движения в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" напомнили пассажирам, что безопасность в подземке - не менее важна, чем на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Подробности

Киевлянам и гостям столицы напомнили: только в октябре эскалаторы метро останавливались 553 раза. В большинстве случаев - из-за невнимательности или несоблюдения правил пассажирами.

Чаще всего были зафиксированы следующие нарушения правил безопасности в подземке:

  • бег по эскалатору;
    • сидение на ступенях;
      • попадание личных вещей (полы одежды, чемоданов, пакетов) в механизмы;
        • заступ за ограничительную линию;

          Самое популярное - пассажиры не держатся за поручни.

          Также в октябре текущего года:

          • 189 остановок произошли из-за вещей пассажиров, попавших в механизмы;
            • 315 - чтобы избежать возможных травм;
              • 38 - из-за нажатия ручки "стоп" без причины;
                • 11 - падение людей на эскалаторе.

                  Для того, чтобы поездка была безопасной, пассажирам рекомендуется:

                  • держаться за поручень;
                    • не заступать за желтую линию;
                      • не сидеть и не бегать по эскалатору;
                        • держать детей рядом.

                          В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали11.11.25, 10:48 • 27330 просмотров

                          Евгений Устименко

                          ОбществоКиев
                          Дорожно-транспортное происшествие
                          Киевский метрополитен
                          Киевская городская государственная администрация