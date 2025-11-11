В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
Киев • УНН
В сети распространяется видео об отключении света в киевском метро. В подземке уверяют, что движение поездов и подача питания продолжаются без перебоев.
В метрополитене сейчас есть свет. Это был сбой света в вагоне. Сейчас уже все восстановлено. Иногда даже не из-за того, что перебои со светом на улице, иногда в вагонах такое бывает. Именно на станциях в вестибюлях свет везде есть
В пресс-службе Метрополитена также отметили, что сейчас никаких перебоев в работе метрополитена, в том числе и в поставке питания нет. Также подчеркнули, что дополнительно была осуществлена проверка работы систем — все работает исправно.
Что касается видео, которое распространяется по сети, то невозможно выяснить день, время, а также между какими станциями исчезло освещение в салоне. Подчеркиваем именно, что отсутствует освещение в салоне вагона. Движение поезда продолжается, это значит, что питание есть
Дополнение
