Эксклюзив
08:48 • 3158 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12461 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17491 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56563 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71685 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100212 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117997 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120415 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86464 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57473 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали

Киев • УНН

 • 3162 просмотра

В сети распространяется видео об отключении света в киевском метро. В подземке уверяют, что движение поездов и подача питания продолжаются без перебоев.

В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали

В сети распространяется видео якобы об отключении света в киевском метро, однако в подземке уверяют: движение поездов и подача питания продолжаются без перебоев, а системы работают исправно, пишет УНН.

В метрополитене сейчас есть свет. Это был сбой света в вагоне. Сейчас уже все восстановлено. Иногда даже не из-за того, что перебои со светом на улице, иногда в вагонах такое бывает. Именно на станциях в вестибюлях свет везде есть

- сообщила полиция метрополитена.

В пресс-службе Метрополитена также отметили, что сейчас никаких перебоев в работе метрополитена, в том числе и в поставке питания нет. Также подчеркнули, что дополнительно была осуществлена проверка работы систем — все работает исправно.

Что касается видео, которое распространяется по сети, то невозможно выяснить день, время, а также между какими станциями исчезло освещение в салоне. Подчеркиваем именно, что отсутствует освещение в салоне вагона. Движение поезда продолжается, это значит, что питание есть

- добавили в пресс-службе подземки.

Дополнение

11 октября в сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро.

Алла Киосак

