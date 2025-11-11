$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27017 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35231 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52649 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34016 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50556 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41545 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22958 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24864 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26293 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували

Київ • УНН

 • 24864 перегляди

У мережі поширюється відео про відключення світла в київському метро. У підземці запевняють, що рух поїздів і постачання живлення тривають без перебоїв.

В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували

У мережі поширюється відео нібито про відключення світла в київському метро, проте в підземці запевняють: рух поїздів і постачання живлення тривають без перебоїв, а системи працюють справно, пише УНН.

У метрополітені наразі є світло. Це був збій світла у вагоні. Наразі вже все відновлено. Інколи навіть не через те, що перебої зі світлом на вулиці, інколи у вагонах таке буває. Саме на станціях у вестибюлях світло скрізь є

- повідомила поліція метрополітену.

У пресслужбі Метрополітену також, зазначили, що наразі жодних перебоїв в роботі метрополітену, зокрема й в постачанні живлення немає. Також підкреслили, що додатково було здійснено перевірку роботи систем — все працює справно.

Щодо відео, яке шириться мережею, то неможливо з'ясувати день, час, а також між якими станціями зникло освітлення у салоні. Підкреслюємо саме, що відсутнє освітлення в салоні вагону. Рух поїзду триває, це значить, що живлення є

- додали у пресслужбі підземки.

Доповнення

11 жовтня вмережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро.

Три області зачепила російська атака на енергетику, більшість регіонів з цілодобовими графіками відключень11.11.25, 09:51 • 3856 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
