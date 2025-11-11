В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
Київ • УНН
У мережі поширюється відео про відключення світла в київському метро. У підземці запевняють, що рух поїздів і постачання живлення тривають без перебоїв.
У мережі поширюється відео нібито про відключення світла в київському метро, проте в підземці запевняють: рух поїздів і постачання живлення тривають без перебоїв, а системи працюють справно, пише УНН.
У метрополітені наразі є світло. Це був збій світла у вагоні. Наразі вже все відновлено. Інколи навіть не через те, що перебої зі світлом на вулиці, інколи у вагонах таке буває. Саме на станціях у вестибюлях світло скрізь є
У пресслужбі Метрополітену також, зазначили, що наразі жодних перебоїв в роботі метрополітену, зокрема й в постачанні живлення немає. Також підкреслили, що додатково було здійснено перевірку роботи систем — все працює справно.
Щодо відео, яке шириться мережею, то неможливо з'ясувати день, час, а також між якими станціями зникло освітлення у салоні. Підкреслюємо саме, що відсутнє освітлення в салоні вагону. Рух поїзду триває, це значить, що живлення є
Доповнення
11 жовтня вмережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро.
