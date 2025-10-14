Київський метрополітен: на всіх станціях метро світло є, інформація поширена в Telegram-каналах - фейк
Київ • УНН
Київський метрополітен спростував інформацію про відсутність світла на станціях, зокрема "Арсенальній" та "Хрещатику". Усі станції працюють без збоїв, а поширена інформація є фейком.
Інформація про те, що на станціях метро у Києві, зокрема на "Арсенальній" та "Хрещатику", пропало світло є фейковою. Про це журналісту УНН повідомили в КП "Київський метрополітен".
Деталі
На всіх станціях метрополітену, зокрема "Арсенальна", "Хрещатик", світло є. Не було жодних збоїв у роботі метрополітену. Інформація поширена в тг-каналах - фейк
Доповнення
Сьогодні ввечері місцеві Telegram-канали повідомляли, що світло зникло на деяких станціях метро, зокрема на "Арсенальній", "Хрещатику".
Нагадаємо
Аварійні відключення діють у семи областях, триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти.